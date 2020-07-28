?Офис генпрокурора зарегистрировал несколько производств об участии иностранцев в вооруженном конфликте против Украины

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия иностранных граждан в вооруженном конфликте против Украины.

Об этом сообщается

на сайте Офиса генпрокурора.

"Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК)", - отмечается в сообщении.

Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, по меньшей мере три гражданина Кыргызской Республики, пятеро граждан Боснии и Герцеговины и семь граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в вооруженном конфликте в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений НВФ РФ . В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 5 отдельной мотострелковой бригаде «Оплот», частной военной компании «Вагнер»", - отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в июле прошлого года итальянский

суд приговорил к тюремным срокам трех наемников, которые воевали против Украины на Донбассе.