Малюська похвастался популярностью подарочных сертификатов в СИЗО

За первые часы после запуска услуги оплаты платных камер в следственных изоляторах было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, что принесло на счета Минюста 28 тысяч гривен.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

"Услуга уже популярна, уже покупают. (Стоимость сертификата, - ред.) зависит от города, потому что там есть опции: можно выбрать срок - день, неделю, месяц и место расположения следственного изолятора, и это стоит от 1000 до 12000 гривен" , - сказал министр.

По его словам, самые дорогие сертификаты, которые есть в продаже, позволяют на месяц поселиться в платной камере Киевского следственного изолятора. Два из них по 12 тысяч гривен каждый уже купили.

Малюська отметил, что средства будут направлены на то, "чтобы навести порядок в СИЗО и перестать удерживать людей там в ужасных условиях".

Напомним, экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

24 июля Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями.

Камеры с улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) запустили в СИЗО Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира.

По состоянию на 2 июля платные камеры принесли более 180 тыс. гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер.