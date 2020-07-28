Вопрос курса 30 грн за доллар и стимулирования инфляции с Нацбанком не обсуждается, - Шмыгаль

"Курс регулируется рынком", - подчеркнул премьер.

Вопрос курса 30 грн за доллар и стимулирования инфляции с Нацбанком не обсуждается, - Шмыгаль
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн за доллар и стимулирование инфляции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что сейчас и правительство, и Нацбанк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в начале июля курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривны предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в ОдессуЭскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких днейСоветник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней
Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2
Кирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляцииКирилл Шевченко: На посту главы НБУ не допущу неконтролируемой инфляции
Госдепартамент США рассматривает идею отрезать Гонконг от доллара — СМИГосдепартамент США рассматривает идею отрезать Гонконг от доллара — СМИ
Зеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиковЗеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиков
Шмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку СмолияШмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку Смолия
Митинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего уходаМитинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего ухода
У государства нет долгов перед шахтерами – ШмыгальУ государства нет долгов перед шахтерами – Шмыгаль
Шмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата ШкарлетаШмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата Шкарлета
Шмыгаль заявил, что парламент не отказывался назначать Шкарлета министром образованияШмыгаль заявил, что парламент не отказывался назначать Шкарлета министром образования
Последние новости
Подгружаем последние новости