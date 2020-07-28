Вопрос курса 30 грн за доллар и стимулирования инфляции с Нацбанком не обсуждается, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн за доллар и стимулирование инфляции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что сейчас и правительство, и Нацбанк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в начале июля курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривны предприятия "недополучили миллионы и закрылись".