РоSSиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить о статусе беженца

Мужчина сообщил, что в РФ его преследуют за политические и религиозные взгляды.

В понедельник, 27 июля, недалеко от пункта пропуска "Юнаковка", что на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина РоSSии, который в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РоSSии его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог там больше оставаться", - говорится в сообщении.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина РоSSии направили в органы Государственной миграционной службы.

Напомним, в январе роSSийский журналист, которого обвиняют в клевете на близкого к Путину олигарха, получил убежище в Латвии.