РоSSиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить о статусе беженца

Мужчина сообщил, что в РФ его преследуют за политические и религиозные взгляды.

РоSSиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить о статусе беженца
Фото: ДПСУ

В понедельник, 27 июля, недалеко от пункта пропуска "Юнаковка", что на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина РоSSии, который в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РоSSии его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог там больше оставаться", - говорится в сообщении.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина РоSSии направили в органы Государственной миграционной службы.

Напомним, в январе роSSийский журналист, которого обвиняют в клевете на близкого к Путину олигарха, получил убежище в Латвии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в ОдессуЭскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить о статусе беженца
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на МальдівиЕксприкордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали угольШахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь
Венгрия открыла все пункты пропуска на границе с УкраинойВенгрия открыла все пункты пропуска на границе с Украиной
Президент Хорватии придумал феерическую отмазку, чтобы не лететь к Путину на парадПрезидент Хорватии придумал феерическую отмазку, чтобы не лететь к Путину на парад
В МИДе презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий за границу для украинцев (карта)В МИДе презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий за границу для украинцев (карта)
СЦКК: боевики обстреливают беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть военную техникуСЦКК: боевики обстреливают беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть военную технику
Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИДИзраиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД
МИД рекомендует украинцам не ездить за границу без необходимостиМИД рекомендует украинцам не ездить за границу без необходимости
Последние новости
Подгружаем последние новости