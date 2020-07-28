В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова

На сайте Верховной Рады (ВР) появился проект постановления об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Авторы проекта - 96 народных депутатов, среди которых не только оппозиционеры к действующей власти, но и некоторые представители парламентской фракции “Слуга народа”.

Об этом KV стало известно из зарегистрированного проекта постановления на сайте ВР.

Текст проекта постановления №3938 “Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины об увольнении министра здравоохранения Украины Степанова Максима Владимировича” от 27.07.2020 пока отсутствует.

Среди авторов – в полном составе фракция “Голос”, а также некоторые представители фракции “Слуга народа” и группы “Партия “За будущее”.

Как информировала KV , ВР только со второй попытки и только после разговора “монобольшинства” с Владимиром Зеленским после провального первого голосования, народные депутаты поддержали кандидатуру на пост министра здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, вскоре после назначения Максима Степанова на пост главы Минздрава разгорелся скандал – руководство государственного предприятия "Медицинские закупки” пожаловалось на попытки министерства влиять на стратегические закупки в сфере здравоохранения и возвращение старых “откатных” схем с участием иностранных компаний.

При этом, нарекали, что процесс подготовки госпредприятия к запуску нынешних закупок по централизованным программам (онкология, сердечно-сосудистые и др.), стоимость которых составляет порядка 10 млрд в год, была заблокирована с подачи ведомства Степанова.

Отметим, что по последним данным социологических опросов большинство населения не доверяют медицинским государственным учреждениям, низко оценивают их работу и не видят прогресса в реформировании системы здравоохранения.