Леонид Кучма передумал возглавлять Украину в контактной группе по Донбассу, Владимир Зеленский отнесся с пониманием

Второй президент Украины Леонид Кучма (на фото слева) сложил с себя полномочия главы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма возглавлял ТКГ дважды с подачи предыдущего и действующего президентов. Нынешний хозяин главного кабинета на столичной улице Банковой Владимир Зеленский (на фото справа) поблагодарил экс-главу государства за “вклад в Минский процесс”. Де-факто сейчас ТКГ возглавляет экс-советник столичного градоначальника, вице-премьер Алексей Резников.

Об этом KV стало известно из сообщения на официальном интернет-представительстве президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский “благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (...). Работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и в то же время сложной”, – говорится в сообщении.

По нему, нынешний президент “с уважением и почтением” относится к решению второго главы государства о прекращении его участия в деятельности ТКГ.

“Благодарю за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был чрезвычайно важным и нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем”, – сказал Владимир Зеленский в ходе встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

В свою очередь леонид Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ “была возобновлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности” и отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года. До этого он возглавлял украинскую делегацию в Минске при президенте Петре Порошенко.

В мае 2020 года президент Зеленский, утверждая состав делегации Украины для участия в ТКГ, ввел в нее в качестве первого заместителя Кучмы вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Он – экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА, с 21 марта 2016 по 6 сентября 2018 года), бывший секретарь Киевского городского совета VII созыва и в прошлом советник главы КГГА Виталия Кличко.

Трехсторонняя контактная группа – уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и РоSSии по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.