Зеленский подписал указ о безвизе для туристов из Китая

Он будет действовать с 1 августа 2020 по 31 января 2021.

Зеленский подписал указ о безвизе для туристов из Китая
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

О подписании указа №295 / 2020 сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма", - говорится в сообщении.

Безвизовый режим вводится с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года. Он предусматривает безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, соответствующие настоящему указу.

Напомним, что 22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

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