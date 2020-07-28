Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"

"Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы".

Украина, Польша и Литва создают новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также и укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - отметил Кулеба во время совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегой в Люблине.

Глава украинского МИД поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО, а также в проведении реформ.

Кулеба подчеркнул, что страны уже взаимодействуют в рамках бригады Литполукрбриг, однако подчеркнул, что новый формат предусматривает расширение сотрудничества.

По его словам, сотрудничество не ограничится только вопросами безопасности, речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре, "обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать Центральную Европу еще сильнее и сделать Европу в целом еще сильнее ".

Пресс-служба МИД Украины обнародовала совместную декларацию министров иностранных дел Украины, Республики Польша и Литовской Республики об учреждении "Люблинского треугольника".

Фото: mfa.gov.ua

В ней указано, что стороны организуют консультации на уровне руководства МИД своих стран и создадут в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Они будут проводить регулярные встречи, в частности, на полях многосторонних мероприятий.

Стороны подчеркивают важность диалога между тремя странами в парламентском измерении, особенно в рамках Парламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Они призывают РоSSию вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей Украины и подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел подтверждают желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами, обещают оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.