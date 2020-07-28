Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Гандзюк

Обвинительный акт направлен в суд.

Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Гандзюк
Фото: Укринформ

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и екс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что глава Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.121 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения главе облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другому подозреваемому - до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк, информируют в ОГП.

Напомним, 16 июня Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Мангер просил освободить его из-под стражи и заявлял о причастности к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

Алексея Левина в конце января 2020 года задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позже заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк у ее дома. 4 ноября она умерла.

Фигуранты дела - глава Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, екс-учасник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) - обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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