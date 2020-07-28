Нардеп Гетманцев заболел коронавирусом

"Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться".

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев получил положительный тест на COVID-19.

Об этом нардеп сообщил в своем "Фейсбуке".

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тех, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться", - написал он.

На прошлой неделе мэр Славянска Вадим Лях заявил, что подхватил ковид. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Также ранее вирус был обнаружен у главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который накануне перед тестированием участвовал в ток-шоу. После этого на коронавирус тестировали спикера парламента Дмитрия Разумкова, который контактировал с ним в телестудии.

При этом Разумков пришел на пресс-конференцию к журналистам еще до того, как стали известны результаты ПЦР-теста, имея только отрицательный результат экспресс-тестирования.

За минувшие сутки в Украине выявили 919 новых больных коронавирусом, зафиксировано 13 летальных случаев, 622 пациента выздоровели.