Нардеп Гетманцев заболел коронавирусом

"Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться".

Нардеп Гетманцев заболел коронавирусом
Данило Гетманцев
Фото: sud.ua

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев получил положительный тест на COVID-19.

Об этом нардеп сообщил в своем "Фейсбуке".

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тех, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться", - написал он.

На прошлой неделе мэр Славянска Вадим Лях заявил, что подхватил ковид. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Также ранее вирус был обнаружен у главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который накануне перед тестированием участвовал в ток-шоу. После этого на коронавирус тестировали спикера парламента Дмитрия Разумкова, который контактировал с ним в телестудии.

При этом Разумков пришел на пресс-конференцию к журналистам еще до того, как стали известны результаты ПЦР-теста, имея только отрицательный результат экспресс-тестирования.

За минувшие сутки в Украине выявили 919 новых больных коронавирусом, зафиксировано 13 летальных случаев, 622 пациента выздоровели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в ОдессуЭскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу
Блок рекламы


Похожие новости
Bihus.info: Нардеп Кива получил 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямыBihus.info: Нардеп Кива получил 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы
Нардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторовНардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторов
Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19
Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведкиНардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки
ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп ЮрченкоГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
Рада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освітиРада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освіти
Нардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесуНардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесу
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовоюНардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
ГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в судГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в суд
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу ПашинськомуДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському
Последние новости
Подгружаем последние новости