Порошенко поздравил украинцев с годовщиной Крещения Руси-Украины

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с 1032-летием Крещения Руси-Украины. Поздравление размещено на сайте партии.

В нем он подчеркнул, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь.

"Выбор Владимира оказался не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента. ...Поэтому тысяча тридцать вторая годовщина Крещения - это больше, чем религиозный праздник. Оттого этот день важен для всех украинцев. Независимо от того, кто какую веру исповедует - христианскую, мусульманскую, иудейскую, или какую-то другую. Или кто вообще является атеистом", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что гордится делом, возбужденным за Томос.

"Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется. И это еще не все. На ключевых должностях в офисе Президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Власть заблокировала закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода в независимую Православную Церковь Украины. Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признания другими православными Церквями", - отметил экс-президент.

"ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более - развернуть назад. Это наше достижение - необратимо", - резюмировал Порошенко.