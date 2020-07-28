В Варшаве открыли новое помещение посольства Украины

В церемонии приняли участие министры иностранных дел двух стран Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович.

27 июля в Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения Посольства Украины в Республике Польша . В торжественной церемонии приняли участие министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба та Яцек Чапутович.

Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы, Мокотуве, информирует пресс-центр украинского МИД .

Фото: пресс-центр МИД

Фото: пресс-центр МИД

По словам Дмитрия Кулебы, в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства. Министр отметил, что защита прав и интересов граждан Украины, которые проживают, находятся, учатся сейчас в Польше , является одним из важнейших приоритетов министерства.

"Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим. Стремимся и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - заявил на открытии Дмитрий Кулеба.

Фото: пресс-центр МИД

Фото: пресс-центр МИД

Фото: пресс-центр МИД

В МИД сообщают, что недвижимость на ул. А. Мальчевского 17 в Варшаве, где сейчас расположилось новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования.

В сентябре 2019-го строительство возобновилось. А уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.