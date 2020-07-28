В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова

Инициативу "Голоса" поддержали 96 нардепов.

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова
Фото: facebook/ Максим Степанов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, соответствующий документ 27 июля был передан на рассмотрение руководства Рады.

Инициатором отставки главы Минздрава стала партия "Голос". Также свои подписи под проектом постановления поставили представители других политсил, в частности "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

В "Голосе" заявили, что их инициативу об увольнении Степанова поддержала почти четверть парламента.

"Подписи под проектом постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова поставили 96 народных депутатов почти из всех фракций парламента", - сообщает пресс-служба "Голоса".

В "Голосе" заявляют, что Степанов в должности главы Минздрава "продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

"Под его руководством Минздрав не в состоянии эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19: даже костюмы для медиков были закуплены по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в несколько месяцев", - отмечается в сообщении.

Партия призывает правительство прекратить играть здоровьем и жизнями граждан, а парламент "не сомневаться и наконец уволить Степанова".

Напомним, Верховная Рада 30 марта поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае из-за скандальной закупки защитных костюмов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в ОдессуЭскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу
Блок рекламы


Похожие новости
Совет по господдержке кино: проект новых правил питчингов не согласован с законодательством (письмо)Совет по господдержке кино: проект новых правил питчингов не согласован с законодательством (письмо)
Омбудсмен: законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма не соответствует КонституцииОмбудсмен: законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма не соответствует Конституции
Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализацииРада поддержала в первом чтении законопроект о локализации
Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведкиНардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о локализацииПрофильный комитет Рады поддержал законопроект о локализации
Кабмин предлагает Раде установить штрафы за “безмасочный режим” в общественных местах и помещениях, в магазинах и на транспортеКабмин предлагает Раде установить штрафы за “безмасочный режим” в общественных местах и помещениях, в магазинах и на транспорте
Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро "Закохані"Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро "Закохані"
Кличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - ТоменкоКличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - Томенко
В июле чиновники получат не более 47 тысяч. Зеленский отозвал законопроект о снятии зарплатных ограниченийВ июле чиновники получат не более 47 тысяч. Зеленский отозвал законопроект о снятии зарплатных ограничений
Последние новости
Подгружаем последние новости