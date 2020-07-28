В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, соответствующий документ 27 июля был передан на рассмотрение руководства Рады.

Инициатором отставки главы Минздрава стала партия "Голос". Также свои подписи под проектом постановления поставили представители других политсил, в частности "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

В "Голосе" заявили, что их инициативу об увольнении Степанова поддержала почти четверть парламента.

"Подписи под проектом постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова поставили 96 народных депутатов почти из всех фракций парламента", - сообщает пресс-служба "Голоса".

В "Голосе" заявляют, что Степанов в должности главы Минздрава "продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

"Под его руководством Минздрав не в состоянии эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19: даже костюмы для медиков были закуплены по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в несколько месяцев", - отмечается в сообщении.

Партия призывает правительство прекратить играть здоровьем и жизнями граждан, а парламент "не сомневаться и наконец уволить Степанова".

Напомним, Верховная Рада 30 марта поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае из-за скандальной закупки защитных костюмов.