Bihus.info: Нардеп Кива получил 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы

Фото: Bihus.info

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в прошлом году получил 1,2 млн гривен за сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине.

Яма оказалась участком с сорняками и без признаков деятельности вокруг, говорится в расследовании Bihus.info.

Ранее жомовые ямы использовал сахарный завод города Заводское - туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму (400 метров вместе с гаражом), которая принадлежит нардепу, арендовала львовская "Компания "Сиквел". Она фигурирует в одном из уголовных производств по признакам ее фиктивности.

"Владелица фирмы "Компания "Сиквел" Светлана Стависюк не захотела рассказывать журналистам, действительно ли ее предприятие платило 100 тыс. грн в месяц за аренду этого объекта и зачем фирме из Львова понадобилась яма в Полтавской области", - говорится в расследовании.

Женщина ответила, что это - коммерческая тайна.

"Это - бизнес. Вы мне задаете такие вопросы, чтобы я с вами делилась сейчас такой своей секретной информацией", - сказала Стависюк.

Сам Илья Кива журналистам заявил, что сдачей ямы в аренду занимаются его юристы, комментировать по сути он не может.

"Интересно, что, по данным реестра недвижимости, в ноябре 2019 года яма, по договору купли-продажи, перешла в собственность Юлии Павелко, которая является соучредителем ООО "Укрзвязокмонтаж". На этом предприятии Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Цена сделки неизвестна, ведь парламентарий не отразил доход в имущественной декларации. При этом сам он продажу ямы отрицает", - подытожили журналисты.

Напомним, что в декабре 2019 года журналисты Bihus.info обнародовали расследование в отношении Кивы, в котором заявили, что нардеп в 2013 году был признан виновным во взяточничестве, однако не отбывал наказание в местах лишения свободы. Вместо этого он получил штраф благодаря справке Полтавской психиатрической больницы о 2-й группе инвалидности.