Bihus.info: Нардеп Кива получил 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы

Яма - в Полтавской области, арендаторы - львовская фирма.

Фото: Bihus.info

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в прошлом году получил 1,2 млн гривен за сдачу в аренду жомовой ямы на Полтавщине.

Яма оказалась участком с сорняками и без признаков деятельности вокруг, говорится в расследовании Bihus.info.

Ранее жомовые ямы использовал сахарный завод города Заводское - туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму (400 метров вместе с гаражом), которая принадлежит нардепу, арендовала львовская "Компания "Сиквел". Она фигурирует в одном из уголовных производств по признакам ее фиктивности.

"Владелица фирмы "Компания "Сиквел" Светлана Стависюк не захотела рассказывать журналистам, действительно ли ее предприятие платило 100 тыс. грн в месяц за аренду этого объекта и зачем фирме из Львова понадобилась яма в Полтавской области", - говорится в расследовании.

Женщина ответила, что это - коммерческая тайна.

"Это - бизнес. Вы мне задаете такие вопросы, чтобы я с вами делилась сейчас такой своей секретной информацией", - сказала Стависюк.

Сам Илья Кива журналистам заявил, что сдачей ямы в аренду занимаются его юристы, комментировать по сути он не может.

"Интересно, что, по данным реестра недвижимости, в ноябре 2019 года яма, по договору купли-продажи, перешла в собственность Юлии Павелко, которая является соучредителем ООО "Укрзвязокмонтаж". На этом предприятии Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Цена сделки неизвестна, ведь парламентарий не отразил доход в имущественной декларации. При этом сам он продажу ямы отрицает", - подытожили журналисты.

Напомним, что в декабре 2019 года журналисты Bihus.info обнародовали расследование в отношении Кивы, в котором заявили, что нардеп в 2013 году был признан виновным во взяточничестве, однако не отбывал наказание в местах лишения свободы. Вместо этого он получил штраф благодаря справке Полтавской психиатрической больницы о 2-й группе инвалидности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Мемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистамиМемориальный центр "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. засекреченных архивов времен оккупации Киева нацистами
Эскадра НАТО из пяти кораблей зашла в ОдессуЭскадра НАТО из пяти кораблей зашла в Одессу
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко попытался оправдаться за сдачу волонтера в полицию, предложив цистерну краскиКличко попытался оправдаться за сдачу волонтера в полицию, предложив цистерну краски
Украинские воины получили вознаграждение за уничтоженную технику оккупантовУкраинские воины получили вознаграждение за уничтоженную технику оккупантов
Оккупационные войска на Донбассе получили приказ о перемирииОккупационные войска на Донбассе получили приказ о перемирии
Стало известно, когда итальянский суд начнет рассматривать апелляцию по делу нацгвардейца МаркиваСтало известно, когда итальянский суд начнет рассматривать апелляцию по делу нацгвардейца Маркива
Нардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторовНардепы одобрили “инвестиционную няню” Зеленского для крупных инвесторов
Нардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведкиНардепы решили, что Раде ни к чему контролировать Службу внешней разведки
ГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп ЮрченкоГБР открыло уголовное производство по приватизации гостиницы “Днепр” – нардеп Юрченко
Рада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освітиРада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освіти
Нардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесуНардепи постановами заблокували підписання Разумковим закону про легалізацію грального бізнесу
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовоюНардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Последние новости
Подгружаем последние новости