Зеленский - судьям: "Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины"

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что в своей ежедневной работе судьи должны быть объективными, независимыми и честными.

"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность – верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы", - сказал президент.

Он отметил, что в своей профессиональной деятельности каждый судья уже прошел нелегкий путь, но впереди не менее сложный вызов – восстановление доверия граждан к судебной системе, обеспечение права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами

"Важно понимать, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека", - подчеркнул Зеленский.

Сегодняшний день президент назвал важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу возобновляют суды, которые длительное время не могли работать должным образом из-за отсутствия судей.

Зеленский пожелал судьям, "чтобы слова присяги сегодня не были произнесены в первый и последний раз".

Напомним, с 27 апреля Высший совет правосудия внес президенту представления о назначении 424 кандидатов, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах, из 467 рекомендаций по результатам отборов 2012, 2013, 2017 годов. С июня по июль 2020-го Зеленский издал указы о назначении судьями около 200 участников отборов.

16 июня сообщалось, что президент начал заполнять критические вакансии и назначил судей в восемь неработающих судов.

Сегодня, 28 июля, в Мариинском парке судьи приняли присягу.