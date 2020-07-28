Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с годовщиной крещения Киевской Руси-Украины.

Митрополит Киевский Епифаний назвал "совершенное 1032 года назад киевским князем Владимиром событие Крещения Руси-Украины" таким, которое "имеет непреходящее значение не только для нашего народа, но и для всей христианской Европы".

Глава украинской поместной Православной церкви Украины подчеркнул важность соборности и пожелал украинцам сплоченности.

"1032 года назад стараниями, в частности, святого равноапостольного князя Владимира наш народ получил возможность соединиться с Господом через святое Крещение Руси-Украины! Будем помнить: ключ к успеху нашей страны - единство и соборность украинского народа. Поэтому, отмечая этот большой праздник, желаю всему украинскому народу, прежде всего, этой сплоченности, чтобы все мы, несмотря на расстояние, были объединены любовью к Богу и к ближним, к родной Церкви и украинскому народу", - обратился глава ПЦУ к верующим.

Утром 28 июня в Свято-Михайловском Златоверхом соборе митрополит Киевский Епифаний отслужил Божественную литургию. В 13:00 возле памятника князю Владимиру глава ПЦУ вместе с архиереями отслужил молебен.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса ПЦУ отказалась от проведения крестного хода в День крещения. Такое же решение приняли в УПЦ Московского патриархата.