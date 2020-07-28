МИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном Севастополе

Министерству иностранных дел РФ передана нота протеста.

МИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном Севастополе
Фото: www.yakutia.kp.ru

Министерство иностранных дел Украины направило РоSSийской Федерации ноту протеста из-за проведения во временно оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РоSSийской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота РоSSийской Федерации во временно оккупированном РоSSийской Федерацией Севастополе как очередное нарушение роSSийской стороной норм международного права, в т. ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении МИД, циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов РоSSии по эскалации напряженности в украинско-роSSийских отношениях.

Министерство иностранных дел заявило, что Украина осуждает противоправную демонстрацию РоSSийской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных РоSSийской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности.

"Украина требует от РоSSийской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - отмечается в заявлении.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Напомним, в оккупированном Крыму в честь роSSийского Дня защитника отечества (23 февраля) провели детский военный парад. Колонны детей прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене, где их "поздравили с праздником" и накормили кашей из полевой кухни. Дети также демонстрировали навыки рукопашного боя.

Ранее, 17 февраля, в оккупированном Севастополе школьников учили стрелять из винтовки и метать гранаты.

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