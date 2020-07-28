Под Офисом президента прошла акция против новых договоренностей по Донбассу

Фото: Макс Требухов

В Киеве возле здания Офиса президента проходит акция протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля.

В акции принимают участие несколько сотен человек. Организаторы - "Движение сопротивления капитуляции". Протестующие считают, что новое перемирие фактически превратит РоSSию в наблюдателя и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Фото: Макс Требухов

"Фактически, объявляя "перемирие", власть разоружила нашу армию. Мы лишены права открывать огонь, то есть мы становимся мишенью. Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что армии "выкололи глаза". За любое сопротивление агрессору нас могут подвергнуть дисциплинарному наказанию. Мы не дадим разоружить нашу армию и превратить наших воинов в беспомощные мишени. Наша армия защищает нас ежедневно. Поэтому наш долг - поддержать нашу армию!" - говорится в заявлении Движения сопротивления капитуляции.

Люди также требуют, чтобы к ним вышел президент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов