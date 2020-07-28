Под Офисом президента прошла акция против новых договоренностей по Донбассу

Фото: Макс Требухов

В Киеве возле здания Офиса президента проходит акция протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля.

В акции принимают участие несколько сотен человек. Организаторы - "Движение сопротивления капитуляции". Протестующие считают, что новое перемирие фактически превратит РоSSию в наблюдателя и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Фото: Макс Требухов

"Фактически, объявляя "перемирие", власть разоружила нашу армию. Мы лишены права открывать огонь, то есть мы становимся мишенью. Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что армии "выкололи глаза". За любое сопротивление агрессору нас могут подвергнуть дисциплинарному наказанию. Мы не дадим разоружить нашу армию и превратить наших воинов в беспомощные мишени. Наша армия защищает нас ежедневно. Поэтому наш долг - поддержать нашу армию!" - говорится в заявлении Движения сопротивления капитуляции.

Люди также требуют, чтобы к ним вышел президент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Блок рекламы


Похожие новости
Совет по господдержке кино: проект новых правил питчингов не согласован с законодательством (письмо)Совет по господдержке кино: проект новых правил питчингов не согласован с законодательством (письмо)
Германия против возвращения РоSSии в Большую семеркуГермания против возвращения РоSSии в Большую семерку
"Никаких новых дат пока нет", - МИД Германии о встрече министров "нормандской четверки""Никаких новых дат пока нет", - МИД Германии о встрече министров "нормандской четверки"
Суд отпустил под личное обязательство депутатов ветерана АТО, задержанного на акции против ВолошинаСуд отпустил под личное обязательство депутатов ветерана АТО, задержанного на акции против Волошина
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)
Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана ЧерновецкогоИспанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого
Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2Австрия выступила против США в вопросе санкций по Северному потоку-2
В ФРГ назвали санкции США против Северного потока-2 противоречащими международному правуВ ФРГ назвали санкции США против Северного потока-2 противоречащими международному праву
На митинге под Верховной Радой мэр Кличко выступил против “партизации” местных выборов (видео)На митинге под Верховной Радой мэр Кличко выступил против “партизации” местных выборов (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости