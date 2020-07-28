Совет по господдержке кино: проект новых правил питчингов не согласован с законодательством (письмо)

Члены Совета передали свои замечания министру культуры и информационной политики и главе Госкино.

Совет по государственной поддержке кинематографии высказал свои замечания к предложенным Минкультом новым правилам проведения конкурса кинопроектов.

Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта "Об утверждении Порядка и критериев проведения творческого конкурса (питчинга), а также порядка принятия решения Советом по государственной поддержке кинематографии о предоставлении государственной поддержки в формах, предусмотренных пунктами 1-3 части первой статьи 7 Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Свои мнения уже выразили украинские кинематографисты, подписавшие открытое письмо с призывом не вводить пока новые правила, а доработать их, привлекая широкий круг представителей киноиндустрии.

В распоряжении LB.ua имеется письмо Совета по господдержке кинематографии, которое было сегодня передано министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и главе Госкино Марине Кудерчук.

В этом письме, в частности, говорится о том, что предложенные изменения в правила идут вразрез с действующим законодательством, например, в части расширения полномочий Совета, проведения конкурса проектов в четыре этапа и формирования рейтинга кинопродюсеров и режиссеров.

LB.ua публикует это письмо в продолжение общественного обсуждения новых правил конкурсов кинопроектов, по результатам которых распределяется государственное финансирование на украинское кино.

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