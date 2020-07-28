Украина пригласила Польшу к участию в платформе по деоккупации Крыма
Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.
Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации захваченного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.
Об этом заявил министр иностранных дел
Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает Укринформ.
"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже является, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.
В то же время он напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма РоSSийской Федерацией.