Украина пригласила Польшу к участию в платформе по деоккупации Крыма

Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.

Украина пригласила Польшу к участию в платформе по деоккупации Крыма
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации захваченного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел

Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже является, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

В то же время он напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма РоSSийской Федерацией.

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