"Отсутствие наказания за стрельбу будет основанием считать, что перемирие нарушено", - Резников

Вице-премьер Украины Алексей Резников надеется, что РоSSия и подконтрольные ей незаконные военные формирования не захотят сейчас нарушать перемирие, так его и не начав. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Если СММ ОБСЕ подтвердит, что с той стороны была стрельба, и после этого не будет никаких последствий, тогда можно будет констатировать, что перемирие не настало. Однако, если это был эксцесс исполнителей, и мы увидим реакцию противника, когда роSSийские офицеры накажут стрелявших, и в дальнейшем не будет продолжения эскалации, следовательно, очевидно - перемирие начало работать", - отметил Резников.

Он также предположил, что выстрелы в районе Водяного произошли из-за недостаточной коммуникации роSSийского военного командования на местах с исполнителями.

По словам вице-премьера, стрельба в районе Водяного - это были отдельные выстрелы. Очевидно, за 10 часов с момента наступления перемирия военное командование противника не успело довести свой приказ до каждого солдата в окопе.

"Не будем забывать, что война ведется вдоль линии в 400 км... Все это - вопросы коммуникации между военными, привыкшими держать оборону и стрелять. И для них очень сложно прекратить вести огонь", - подчеркнул он.

В то же время Резников подчеркнул, что в настоящее время не существует никакого запрета для украинских военнослужащих применять огонь против оккупанта. Однако существует предварительный механизм рассмотрения, анализа эксцессов.

"Если произошел единичный случай стрельбы, то не нужно тратить сразу весь артиллерийский набор. Чтобы не нарушилась тонкая грань мира, мгновенно в ответ на обстрел не следует применять оружие, а сначала должно быть рассмотрение. При этом в примечаниях документа о перемирии написано: если происходит агрессия, и это очевидно командованию, тогда стрелять в ответ, не проводя консультаций".

Резников также напомнил о статье 40 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, которая регламентирует возможность выхода из перемирия в любой момент.

"В ней сказано: если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона вправе выйти из этого процесса в любой момент, применив соответствующие действия. Именно этим и будет руководствоваться наше военное командование, если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны роSSийских войск и их наемников".