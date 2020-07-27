НАБУ завершило расследование дела о закупке квартир для Нацгвардии в проблемном ЖК под Киевом

Двух чиновников объявили в розыск, остальным участникам схемы изменены подозрения.

Антикоррупционные правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему на махинациях с жильем для военнослужащих Национальной гвардии в интересах частной компании, которая приобрела жилье для нацгвардейцев в проблемном жилом комплексе Forest Land в Буче Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания", - говорится в сообщении.

Как рассказали в НАБУ, преступная группа покупала для нацгвардейцев жилье, непригодное для жизни, в 2017 году.

В этом деле уже сообщено о подозрении четырем лицам: бывшему начальнику управления расквартирования и капитального строительства логистики Главка НГУ Леониду Сикоре, его бывшему заместителю - экс-начальнику отдела этого управления Александру Ярошу, директору ООО «Бучажитлобуд-Кредит» Дмитрию Лашковицеру и руководителю ЖСК «Буча-Жилстрой №1» Олегу Войналовичу.

Как установило следствие, двое служащих НГУ, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с Лашковицером и Войналовичем и другими неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, зная о несоответствии и неполноте конкурсных предложений ООО «Бучажитлобуд-Кредит», обеспечили его победу в конкурсе по приобретению жилья для военнослужащих. На основании этого в дальнейшем был заключен ряд договоров о приобретении квартир, предложенных ООО «Бучажитлобуд-Кредит», которые до сих пор не выполнены в связи с непригодностью квартир для проживания. Вследствие совокупности действий вышеуказанных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 17,33 млн гривень.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2020 года после передачи материалов производства от Национальной полиции Национальному бюро по подследственности. На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы.

Детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.

20-21 июля 2020 года этим двум лицам сообщено о подозрении. Однако, поскольку их местонахождение не установлено, о статусе подозреваемых они извещены в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины. 24 июля 2020 года они объявлены в розыск. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля 2020 года сообщено об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля 2020 года им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.