Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

ВГА появилась в Лисичанске Луганской области.

Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию
Фото: Cxid.info

Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Соответствующий указ №293/2020 глава государства подписал 27 июля.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в документе.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городские в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области, а также в Золотом и Катериновке Луганской области.

В мае 2017 года Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке Донецкой области. В ноябре того же года были созданы еще две ВГА Донецкой области. Военно-гражданские администрации появились в Широкино и Бердянске.

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