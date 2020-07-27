Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию
ВГА появилась в Лисичанске Луганской области.
Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.
Соответствующий указ №293/2020 глава государства подписал 27 июля.
"Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в документе.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.
Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городские в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.
В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области, а также в Золотом и Катериновке Луганской области.
В мае 2017 года Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке Донецкой области. В ноябре того же года были созданы еще две ВГА Донецкой области. Военно-гражданские администрации появились в Широкино и Бердянске.