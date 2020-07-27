Оккупанты дважды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня"

Неподалеку от Новомихайловки вооруженные формирования РФ заложили мины.

Оккупанты дважды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня"
Фото: Макс Левин

Оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, действующий на Донбассе с полуночи 27 июля.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Южного в обеденное время совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Сообщается, что украинские военные ответный огонь не открывали. Потерь в рядах ООС вследствие вражеских обстрелов нет.

Также сообщается о еще одном факте провокации со стороны вооруженных формирований РФ. Его зафиксировали неподалеку от Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование вблизи украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Напомним, на Донбассе оккупанты нарушили условия перемирия менее чем через полчаса после его начала.

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