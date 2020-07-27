Петр Порошенко позвал своих соратников митинговать, а сам улетел в Турцию

Петр Порошенко позвал своих единомышленников митинговать на Банковую, а сам улетел с семьей на отдых в Турцию.

Митинг против очередной "зрады" Зеленского намечен сегодня на 19:00. Однопартийцы Петра Алексеевича и просто сочувствующие соберутся покричать о госизмене действующего президента в связи с объявленным им перемирием на Донбассе.

Однако самого Петра Алексеевича, способного своими речами воспламенить даже ледяное сердце отпетого циника, среди них не будет. Он к тому времени уже успеет не только приземлиться, но и обосноваться на турецком берегу. И возможно даже разошлет оттуда пламенные весточки от себя по соцсетям.

Как стало известно, Петр Порошенко с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" чартерным рейсом в турецкий Бодрум. Самолет Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH вылетел сегодня, в 13:42. Об этом сообщил изданию strana.ua источник из окружения экс-гаранта.

Такой чартер из Киева в Бодрум стоит порядка 15 тысяч евро в один конец. Это без питания и прочих бонусов – только сам перелет. Впрочем, по сравнению со знаменитым мальдивским отдыхом Петра Алексеевича это – сущие копейки. Сейчас семья Порошенко уже активно обживает место отдыха. Самолет должен был приземлиться в Бодруме около 16:00.

У бывшего президента как раз есть время принять душ или поплавать в бассейне и сесть за ноутбук, чтобы поддержать соратников с далекого турецкого берега.

Напомним, на прошлой неделе в Минске была достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе и бессрочном перемирии. Президент Зеленский рассчитывает, что оно будет подписано всеми участниками нормандского процесса. "Партия войны" в Украине сразу прилепила к нему ярлык "зрады". При этом в соцсетях появилось сообщение, что по ту сторону линии разграничения их адепты войны также трубят о предательстве.