Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность

РоSSийская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима стойкого прекращения огня на Донбассе, но при этом прекрасно знает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

Об этом, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявил вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения РоSSийской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", - сказал он агентству Интерфакс-Украина.

Резников отметил, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков о том, что все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины, являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ .

"Поэтому, конечно же, там командуют роSSийские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня, – ред.). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" – это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - подчеркнул он.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что РоSSия не может быть гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия.