Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность

РоSSия является стороной Минских соглашений.

Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность
Фото: Макс Левин

РоSSийская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима стойкого прекращения огня на Донбассе, но при этом прекрасно знает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

Об этом, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявил вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения РоSSийской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", - сказал он агентству Интерфакс-Украина.

Резников отметил, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков о том, что все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины, являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Поэтому, конечно же, там командуют роSSийские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня, – ред.). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" – это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - подчеркнул он.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что РоSSия не может быть гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия.

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