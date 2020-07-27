Германия против возвращения РоSSии в Большую семерку

Германия отклонила предложение президента США Дональда Трампа пригласить президента РоSSии Владимира Путина вернуться в группу G7, сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник.



В прошлом месяце Д.Трамп поднял вопрос о перспективах расширения "Большой семерки" и включения в нее РоSSии, которая была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.



Но Х.Маас сказал, что не видит для РоSSии возможности вернуться в "семерку" до тех пор, пока не будет достигнут значимый прогресс в решении вопроса о Крыме и конфликта на востоке Украины.



Сама РоSSия может внести наибольший вклад в то, чтобы снова стать частью G7, поспособствовав мирному урегулированию украинского конфликта, сказал Маас.



РоSSия по-прежнему является частью более широкой группы G20, в которую входят и другие развивающиеся экономики.



"G7 и G20 - два разумно скоординированных формата. Нам больше не нужны ни G11, ни G12", - сказал Х.Маас, говоря о предложении Д.Трампа приглашать на встречи G7 не только РоSSию, но и другие страны.



Х.Маас охарактеризовал отношения с Россией как "в настоящее время трудные" во многих областях.



"Но мы также знаем, что РоSSия нужна нам для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это не будет работать против РоSSии, а только вместе с Россией", - резюмировал министр.



