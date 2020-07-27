РоSSия отказалась быть гарантом перемирия на Донбассе

Кремль заявляет, что "не вмешивается во внутренние дела других стран".

РоSSия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как "не является стороной в конфликте".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо гарантии со стороны РоSSии, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не РоSSия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в своих документах власть Украины называет конфликт на Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы Офиса президента Украины.

В ответ на реплику журналиста о том, что для завершения конфликта нужно, чтобы Москва и Киев оперировали одинаковыми определениями, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно подписаны, и в данном случае я призываю вас исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер".

Ранее посольство Канады в Украине официально заявило, что прекращение огня полностью зависит от РоSSии и боевиков.

(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Их беседа касалась ситуации на Донбассе, в частности, нового перемирия, начинающегося с 27 июля. В ОП сообщали, что обсуждались разминирование, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ.

В Кремле отмечали, что "безальтернативность Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти".

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия.