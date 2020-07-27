РоSSия отказалась быть гарантом перемирия на Донбассе

Кремль заявляет, что "не вмешивается во внутренние дела других стран".

РоSSия отказалась быть гарантом перемирия на Донбассе
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

РоSSия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как "не является стороной в конфликте".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо гарантии со стороны РоSSии, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не РоSSия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в своих документах власть Украины называет конфликт на Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы Офиса президента Украины.

В ответ на реплику журналиста о том, что для завершения конфликта нужно, чтобы Москва и Киев оперировали одинаковыми определениями, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно подписаны, и в данном случае я призываю вас исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер".

Ранее посольство Канады в Украине официально заявило, что прекращение огня полностью зависит от РоSSии и боевиков.

(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Их беседа касалась ситуации на Донбассе, в частности, нового перемирия, начинающегося с 27 июля. В ОП сообщали, что обсуждались разминирование, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ.

В Кремле отмечали, что "безальтернативность Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти".

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия.

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