Кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными (письмо)

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры и другие профессионалы в области кино выступили с открытым письмом, в котором они критикуют новые правила проведения конкурса кинопроектов на получение государственного финансирования.

Правила были предоставлены для ознакомления Министерством культуры и информационной политики, и они содержат систему рейтингов для режиссеров и продюсеров. Их опыт, расписанный в пункте 4 третьей части предложенных правил, будет учитываться при оценке проектов, поданных на получение государственного финансирования.

Авторы письма считают критерии оценки такого опыта дискриминационными и такими, что "создают основы для монополизации рынка и нарушают равенство прав и возможностей субъектов кинематографии". Кроме того, они критикуют нововведение, согласно которому Совет по государственной поддержке кинематографии оценивает проекты на двух этапах конкурсов. Авторы и подписанты письма требуют пересмотреть новые правила и организовать круглые столы с участием представителей каждого из направлений кинематографа.

Полный текст письма:

Министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко

Главе Государственного агентства Украины по вопросам кино Марине Кудерчук

Заместителю главы Комитета, главе подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павлу Сушко

Совету по государственной поддержке кинематографии

15 июля 2020 года Министерством культуры и информационной политики Украины для общественного обсуждения был предложен новый Порядок и критерии проведения творческого конкурса (питчинг), а также порядок принятия решения Советом по государственной поддержке кинематографии о предоставлении государственной поддержки в формах, предусмотренных пунктами 1-3 части первой статьи 7 Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Мы, представители киноотрасли Украины, ознакомились с предложенными правилами и считаем, что они дискриминационные и станут разрушительными для украинского кино. Сейчас, когда не выработана общая стратегия развития киноотрасли с участием представителей всех направлений и ветвей индустрии, считаем, что говорить об изменении правил проведения конкурсов на получение государственной поддержки кинопроектов преждевременно.

Считаем, что введение системы рейтингов для продюсеров и режиссеров является сокрушительным для всей индустрии, для всех направлений кинематографии. Предлагаемые критерии - дискриминационные. Они создают основы для монополизации рынка и нарушают равенство прав и возможностей субъектов кинематографии.

Новые положения лоббируют интересы отдельных групп, которые не имеют отношения к созданию художественного кинематографа, который больше всего нуждается в поддержке государства. Примером такой политики является то, что на финансирование телевизионного продукта в этом году выделяется больше, чем на поддержку новых кинопроектов (суммы за вычетом обязательств по проектам предыдущих лет) по всем направлениям вместе (анимация, неигровое кино, авторское игровое кино, кино для широкой зрительской аудитории).

Проект Порядка не учитывает специфику кинематографа как отрасли культуры, оценивая кинопроекты сугубо утилитарно, по коммерческим и конъюнктурными показателям. Он был разработан без качественного диалога с представителями киноотрасли, противоречит закону о кинематографии и другим законам Украины, европейской и мировой практике проведения конкурсов на получение государственного финансирования. Это сводит на нет успехи и наработки киноиндустрии последних лет в период активного ее становления.

Считаем абсолютно неприемлемыми положения, устанавливающие монопольное право следующего Совета по государственной поддержке кинематографии проводить оценку кинопроектов на двух этапах конкурсного отбора без участия экспертных комиссий, которые должны быть созданы открытой жеребьевкой. Таким образом нивелируется ныне действующая норма по оценке кинопроектов независимыми экспертами в ходе конкурса, ставит под сомнение прозрачность и беспристрастность принятия решений на следующих конкурсах. Все это создает дисбаланс в распределении государственных средств и закладывает коррупционные риски. Привлечение экспертных комиссий на каждом этапе конкурсов - это единственный залог объективного оценивания, независимого от любых органов власти и групп влияния.

Несмотря на крайне сжатые сроки, предоставленные на общественное обсуждение, мы разрабатываем подробные комментарии к предлагаемому Порядку и критериям проведения конкурсных отборов кинопроектов. Наши совместные наработки, наработки киносообщества и отдельных коллег будут направлены в Минкульт в обозначенные сроки (до 4 августа).

Целью этого письма является привлечение внимания к насущным проблемам киноиндустрии. Отрасль остро нуждается в разработке стратегического плана развития на ближайшие пять лет. Это возможно лишь при условии открытого диалога между органами законодательной и исполнительной власти в сфере кинематографа в том числе и культуры в целом и профессионального киносообщества.

требуем:

1) Не вводить в действие предложенный к обсуждению Порядок и критерии проведения творческого конкурса (питчинг), а также порядок принятия решения Советом по государственной поддержке кинематографии о предоставлении государственной поддержки в формах, предусмотренных пунктами 1-3 части первой статьи 7 Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине»

2) Провести круглый стол с участием руководителей Минкульта, Госкино, представителей Совета по государственной поддержке кинематографии, председателя подкомитета по вопросам кино и рекламы Верховной Рады Украины с паритетным участием в нем представителей каждого из направлений киноиндустрии и профессионального киносообщества для совместного поиска решений, которые обеспечат равные возможности для развития всех направлений украинского кинематографа.

3) Создать рабочую группу с участием представителей каждого из направлений кино и профессионального киносообщества для разработки Стратегического Плана государственной поддержки кинематографии, совершенствования нормативной документации, регламентирующей деятельность киноотрасли. Наработанная стратегия должна быть представлена киносообществу и общественности и только после этого утверждена.

подписи:

ОО "Украинская Гильдия режиссеров"

ОО "УАнимА"

ОО "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВАВИЛОН 13"

ОО "КАПИ" поддержки детского кино

Гильдия неигрового кино

Национальный союз кинематографистов Украины

ОО "Современное Украинское Кино"

ОО "Гильдия сценаристов Украины"

1. Жанна Максименко-Довгич, режиссер, сценарист, председатель Украинской гильдии режиссеров

2. Юлия Мироненко, режиссер, сценарист

3. Валерия Сочивец, продюсер, режиссер, президент ОО «СУК», член Украинской Киноакадемии

4. Владимир Тихий, режиссер, председатель Общественного объединения кинодокументалистов

ВАВИЛОН 13

5. Геннадий Кофман, продюсер, член правления Докудейз UA

6. Тарас Ткаченко, кинорежиссер

7. Сергей Трымбач, кинокритик, киносценарист, заместитель председателя НСКУ

8. Максим Прасолов, продюсер, сценарист, член правления УАНИМА

9. Дмитрий Лисенбарт, продюсер, режиссер анимационного кино, член правления УАНИМА

10. Ирина Целик, кинорежиссер, писатель, сценарист

11. Дарья Бассель, продюсер ООО "Мун Мэн", директор индустриальной платформы Docudays UA

12. Татьяна Ходаковская, кинорежиссер, член Украинской Гильдии Режиссеров, член Украинской

киноакадемии

13. Елизавета Смит, режиссер и продюсер ООО "Табор", член Украинской и Европейской

киноакадемий

14. Андрей Литвиненко кинорежиссер, продюсер

15. Роман Бондарчук, кинорежиссер, артдиректор Международного фестиваля документального кино

о правах человека Docudays UA, член Украинского оскаровского комитета.

16. Дарья Аверченко, сценарист, продюсер, директор по коммуникациям Международного фестиваля

документального кино о правах человека Docudays UA

17. Вадим Ильков, кинооператор, кинорежиссер

18. Светлана Зиновьева, продюсер, кинооператор, експерт УКФ, член Украинский киноакадемии

19. Юлия Гонтарук кинорежиссер, соучредитель ОО "ВАВИЛОН 13", член НСКУ, член Украинской

киноакадемии

20. Люба Кнорозок, продюсер

21. Алина Горлова, режиссер и продюсер ООО "Табор"

22. Максим Наконечный, режиссер и продюсер ООО "Табор"

23. Мария Пономарева, кинорежиссер, сценарист, продюсер

24. Семен Мозговой, кинорежиссер, продюсер, режиссер монтажа

25. Сергей Стеценко, кинооператор, соучредитель ОО "ВАВИЛОН 13"

26. Ирина Стеценко, кинорежиссер

27. Андрей Котляр, кинооператор, продюсер, член творческого объединения "Вавилон 13"

28. Виталий Шереметьев, продюсер ООО "ЭССЕ Продакшн Хаус", член Украинской киноакадемии,

член Общественного совета Государственного агентства Украины по вопросам кино

29. Наталья Либет, продюсер ООО "ЭССЕ Продакшн Хаус", член Украинской киноакадемии,

заместитель председателя Ассоциации киноиндустрии Украины, член экспертных комиссий

Государственного агентства Украины по вопросам кино

30. Михаль Маргулис, продюсер, член Украинской киноакадемии, ОО "КАПИ"

31. Мирослава Хорошун, режиссер, сценарист, член Украинской киноакадемии

32. Анна Капустина, продюсер ООО "АЛЬБАТРОС КОММУНИКОС УКРАИНА", член Украинской

киноакадемии

33. Оксана Войтенко, кинорежиссер, член Украинской гильдии режиссеров

34. Алексей Уманский, режиссер, сценарист

35. Марина Артеменко, кинорежиссер, сценарист, член Украинской киноакадемии

36. Оксана Артеменко, кинорежиссер, сценарист, член Украинской киноакадемии

37. Денис Страшный, кинооператор, продюсер

38. Ульяна Осовская, кинорежиссер, продюсер

39. Константин Кляцкин, режиссер, продюсер, член ОО «Вавилон 13», соучредитель студии

DocNoteFilms

40. Тоня Ноябрева, режиссер, сценарист

41. Анна Корж, режиссер и продюсер

42. Марта Смеречинская, режиссер

43. Марина Красота, кинорежиссер, продюсер, обладатель золотой пальмовой ветви Каннского

кинофестиваля, основатель общества «ВродаСтудио», действительный член НСКУ.

44. Марина Степанская, кинорежиссер, сценарист, член правления Украинской киноакадемии

45. Сергей Баженов, режиссер, сценарист

46. Максим Руденко, кинооператор, режиссер и продюсер ООО "ПАРАДОКС ФИЛЬМ".

47. Иван Сауткин, кинорежиссер, кинооператор, сценарист. Соучредитель ОО "Babylon'13",

основатель студии "Kinozhov Studio". Преподаватель курса режиссуры КАМА.

48. Алиса Коваленко, кинорежиссер, член Европейской киноакадемии

49. Людмила Горделадзе, киноменеджер

50. Валентин Васянович, режиссер, продюсер.

51. Олесь Янчук, председатель Национального союза кинематографистов.

52. Роман Балаян, кинорежиссер, народный артист Украины, академик Национальной академии

искусств Украины

53. Лариса Брюховецкая, киновед, главный редактор журнала "Кино-Театр"

54. Сергей Лысенко, кинорежиссер, сценарист.

55. Надежда Коваль, режиссер, сценарист.

56. Анатолий Максимьюк, кинорежиссер, сценарист, актер

57. Родион Шуб, режиссер анимационного фильма, основатель Ridni Animation

58. Илья Гладштейн, продюсер

59. Зобнина Анна, продюсер

60. Иван Шоха, режиссер

61. Александр Коваль, актер

62. Головешкин Олег, звукорежиссер

63. Владимир Колбаса, режиссер, кинооператор

64. Вика Хоменко, продюсер ООО "Мун Мэн"

65. Богдана Смирнова, режиссер, сценарист

66. Максим Десятерик, монтажер, продюсер

67. Александра Чуприна, режиссер

68. Яна Калмыкова, продюсер, директор Трумэн Продакшн

69. Александра Сорохан, проектный менеджер платформы для киносценаристов "Terrarium"

70. Оксана Токман, координатор кинопроектов

71. Оксана Савченко, сценарист, драматург

72. Остап Дзядек, актер кино

73. Владимир Бакум, режиссер, сценарист

74. Максим Курочкин, драматург, сценарист

75. Анастасия Бударина, режиссер

76. Михаил Ильенко, кинорежиссер

77. Сергей А. Лысенко, режиссер

78. Вадим Курилко, актер

79. Кристина Сиволап, режиссер, член Украинский киноакадемии, член Украинской Гильдии

Режиссеров

80. Виктор Маляренко, режиссер монтажа

81. Татьяна Романюк, режиссер монтажа

82. Геннадий Гаронски, сценарист

83. Надежда Курилко, актриса, диктор

84. Игорь Колтовский, актер

85. Маркиян Мирошниченко, режиссер, актер

86. Валентина Грiденко, звукорежисер

87. Анна Гаевая, художник по костюмам

88. Жанна Озерная, режиссер, сценарист, член Украинский киноакадемии

89. Нидзельский Андрей, звукорежиссер

90. Хорошун Татьяна, художник по гриму

91. Павел Арье, драматург, киносценарист

92. Екатерина Оникийчук, сценарист

93. Любовь Дуракова, кинорежиссер

94. Дмитрий Скрипка, звукорежиссер, член Союза звукорежиссеров Украины

95. Арсений Прилипко, сценарист, режиссер

96. Валерий Пузик, режиссер, сценарист

97. Тарас Дронь, режиссер, продюсер, член Европейской киноакадемии, член Украинской

киноакадемии

98. Александр Фоменко, продюсер

99. Дмитрий Тяжлов, режиссер-оператор, старший преподаватель кафедры кинооператорства

КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого, куратор док. программы фестиваля AIFF "Независимость"

100. Анна Бурячкова, режиссер

101. Евгений Петрус, звукорежиссер

102. Анна Смолий, режиссер, сценарист, член Украинской киноакадемии и Украинской гильдии

режиссеров

103. Яна Антонец, режиссер

104. Марьяна Ангелова, сценарист, телепродюсер

105. Николай Сорока, сценарист, драматург

106. Влад Одуденко, художник-постановщик

107. Янина Кучер, режиссер

108. Полина Кельм, режиссер, сценарист, продюсер, член Украинской гильдии режиссеров, член

Документальной Ассоциации Европы (DAE)

109. Леся Романчук, писатель, член НСПУ

110. Олесь Санин, кинорежиссер

111. Тимур Ященко, кинорежиссер

112. Владимир Войтенко, киновед

113. Кадим Тарасов, кинорежиссер

114. Стрилковская Павлина, режиссер

115. Александр Чепига, продюсер

116. Сергей Авдеев, звукорежиссер

117. Дмитрий Моисеев, кинорежиссер

118. Ирина Ковальчук, кинопродюсер, член наблюдательного совета Ассоциации кинокомиссий

Украины

119. Николай Базаркин, режиссер монтажа

120. Антон Базелинский, сценарист

Напомним, сейчас идет подготовка к 14-му питчингу кинопроектов, по результатам которого государственное финансирование получат сериалы, документальные, анимационные и игровые фильмы - как авторские, так и для широкого зрителя. Технический отбор прошли 447 проектов. Питчинг состоится по старым правилам.

Результаты 13-го питчинга, где были представлены дебюты, объявили в начале июля - деньги получат 7 полнометражных и 16 короткометражных лент. Кроме того, Соучредитель ОО "Babylon'13", основатель студии "Kinozhov Studio". Преподаватель курса режиссуры КАМА.

Алиса Коваленко, кинорежиссера, член Европейской киноакадемии

Людмила Горделадзе, киноменеджер

Валентин Васянович, режиссер, продюсер.

Олесь Янчук, председатель Национального союза кинематографистов.

Роман Балаян, кинорежиссер, народный артист Украины, академик Национальной академии искусств Украины

Лариса Брюховецкая, киновед, главный редактор журнала "Кино-Театр"

Сергей Лысенко, кинорежиссер, сценарист.

Надежда Коваль, режиссер, сценаристка.

Анатолий Максимюк, кинорежиссер, сценарист, актер

Родион Шуб, режиссер анимационного фильма, основатель Ridni Animation

Илья Гладштейн, продюсер

Зобнина Анна, продюсер

Иван Шоха, режиссер

Александр Коваль, актер

Головьошкин Олег, звукорежиссер

Владимир Колбаса, режиссер, кинооператор

Вика Хоменко, продюсер ООО "Мун Мэн"

Богдана Смирнова, режиссер, сценаристка

Максим Десятерик, монтажер, продюсер

Александра Чуприна, режиссер

Яна Калмыкова, продюсер, директор Трумэн Продакшн

Александра Сорохан, проектно менеджеру платформы для киносценаристов "Terrarium"

Оксана Токман, координатор кинопроектив

Оксана Савченко, сценарист, драматург

Остап Дзядек, актер кино

Владимир Бакум, режиссер, сценарист

Максим Курочкин, драматург, сценарист

Анастасия Бударина, режиссер

Михаил Ильенко, кинорежиссер

Сергей А. Лысенко, режиссер

Вадим Курилко, актер

Кристина Сиволап, режиссер, членкиня Украинский киноакадемии, членкиня Украинской Гильдии Режиссеров

Виктор Маляренко, режиссер монтажа

Татьяна Романюк, режиссер монтажа

Геннадий Гаронски, сценарист

Надежда Курилко, актриса, диктор

Игорь Колтовский, актер

Маркиян Мирошниченко, режиссер, актер

Валентина Грiденко, звукорежисерка

Анна Гаевая, художник по костюмам

Жанна Озерная, режиссер, сценаристка, членкиня Украинский киноакадемии

Нидзельский Андрей, звукорежиссер

Хорошун Татьяна, художница по гриму

Павел Арье, драматург, киносценарист

Екатерина Оникийчук, сценаристка

Любовь Дуракова, кинорежиссера

Дмитрий Скрипка, звукорежиссер, член Союза звукорежиссеров Украины

Арсений Прилипко, сценарист, режиссер

Валерий Пузик, режиссер, сценарист

Тарас Дронь, режиссер, продюсер, член Европейской киноакадемии, член Украинской киноакадемии

Александр Фоменко, продюсер

Дмитрий Тяжлов, режиссер-оператор, старший преподаватель кафедры кинооператорства КНУТКиТ им. И.К. Карпенко карие, куратор док. программы фестиваля AIFF "Независимость"

Анна свекольный, режиссер

Евгений Петрус, звукорежиссер

Анна Смелый, режиссер, сценаристка, членкиня Украинский киноакадемии и Украинской гильдии режиссеров

Яна Антонец, режиссер

Марьяна Ангелова, сценаристка, телепродюсер

Николай Сорока, сценарист, драматург

Влад Одуденко, художник-постановщик

Янина Кучер, режиссер

Полина Кельм, режиссер, сценаристка, продюсер, членкиня Украинской гильдии режиссеров, членкиня Документальной Ассоциации Европы (DAE)

Леся Романчук, писательница, членкиня НСПУ

Олесь Санин, кинорежиссер

Тимур Ященко, кинорежиссер

Владимир Войтенко, киновед

Кадим Тарасов, кинорежиссер

Стрилковська Павлина, режиссер

Александр Чепига, продюсер

Сергей Авдеев, звукорежиссер

Дмитрий Моисеев, кинорежиссер

Ирина Ковальчук, кинопродюсерка, членкиня наблюдательного совета Ассоциации кинокомисий Украины

Николай Базаркин, режиссер монтажа

Антон Базелинский, сценарист

Напомним, сейчас идет подготовка к 14-му питчинг кинопроектив, по результатам которого государственное финансирование получат сериалы, документальные, анимационные и игровые фильмы - как авторские, так и для широкого зрителя. Технический отбор прошли 447 проектов. Питчинг состоится по старым правилам.

Результаты 13-го питчинг, где были представлены дебюты, объявили в начале июля - деньги получат 7 полнометражных и 16 короткометражных лент. Кроме того, по решению Совета по господдержке кинематографа, 25 млн грн выделили на фильм Олега Сенцова "Носорог", который победил на третьем конкурсе кинопроектов в 2012 году..