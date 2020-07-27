"Никаких новых дат пока нет", - МИД Германии о встрече министров "нормандской четверки"

Ранее глава МИД Германии пожаловался на сложные переговоры.

"Никаких новых дат пока нет", - МИД Германии о встрече министров "нормандской четверки"
Фото: EPA

Вопрос о дате возможной встречи министров стран "нормандского формата" относительно урегулирования ситуации на Донбассе пока остается открытым.

Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Никаких новых дат пока нет, работа продолжается", - сказал Бургер в понедельник, отвечая на вопросы "Интерфакса".

Напомним, в середине июля глава МИД Германии пожаловался на сложные переговоры в "нормандском формате".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что есть согласование немецкой и французской сторон о встрече "нормандской четверки, и РоSSия тоже не против.

Накануне президенты Украины и РоSSии Зеленский и Путин поговорили по телефону перед началом перемирия и обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации на Донбассе входят Германия, РоSSия, Украина и Франция.

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