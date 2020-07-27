Опрос "Рейтинга": электоральная поддержка Зеленского составляет 30%

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом.

При этом во второй тур президентских выборов вышел бы сопредседатель пророSSийской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

За пятого президента, ныне сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 13,7%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 9,1%.

"Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,9% - за Олега Ляшко, 3,1% - за Владимира Гройсмана, 3,0% - за Анатолия Гриценко. Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились", - говорится в опросе.

Отмечается, что уровень доверия к действующему главе государства составляет 41%, что больше, чем у других представителей власти. Однако не доверяют Зеленскому 53% респондентов.

"Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36%, а 56% - не удовлетворены, работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не удовлетворены. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют. Деятельность Верховной Рады и Правительства одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти 80% - не удовлетворены ", - сообщается в результатах социологического исследования.

В опросе принимали участие люди от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020 года.

Напомним, что ранее гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророSSийским силам.

Июньское исследование Центра Разумкова показало, что 35% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского в первом туре выборов, 20% - за Бойко, 16% - за Петра Порошенко.