Командующий ООС: ВСУ готовы и впредь давать отпор оккупантам

"Объединенные силы должны обеспечить соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня при условии зеркальных действий со стороны противника".

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что Вооруженные силы Украины готовы и впредь давать отпор оккупационным войскам в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Седьмой год подряд ВСУ самоотверженно защищают государство от роSSийской вооруженной агрессии и в дальнейшем готовы давать достойный отпор оккупационным войскам. Вместе с тем, выполняя решение высшего политического руководства государства, Объединенные силы должны обеспечить соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня при условии зеркальных действий по стороны противника", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что выполнение компонента безопасности, по оценкам участников мирного процесса, открывает путь к политическому урегулированию.

"Очевидно, решение международного вооруженного конфликта невозможно чисто военными средствами - нужно сочетание военных и политико-дипломатических инструментов. Обеспечивая выполнение политических договоренностей, Вооруженные силы Украины дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе", - сказал командующий ООС.

"Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваем: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и собратьев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом", - добавил Кравченко.

Напомним, командующий Объединенных сил Кравченко издал приказ о прекращении огня на Донбассе.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.