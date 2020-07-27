Корецкий рассказал о задачах "во что бы то ни стало поймать Порошенко"

"Я не хочу, чтобы меня или моих следователей обвиняли в политическом преследовании".

Бывший руководитель следственной группы по делам Порошенко Олег Корецкий, которого недавно уволили по сокращению штата, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова, которая с декабря 2019 по март 2020 года исполняла обязанности директора ГБР, ставила задачу любой ценой «поймать Порошенко». Об этом он сказал в интервью европейскому изданию EURACTIV.

«Существуют допустимые сроки, и когда все возможные действия совершены, дальше нельзя расследовать», - сказал Корецкий EURACTIV. Корецкий также заявил, что на него оказывали давление, чтобы расследовать так называемое дело телеканала «Прямой». «На сегодняшний день там вообще нет ничего, что следует исследовать. Это все было расследовано полностью, и нет никакого состава преступления», - сказал он для EURACTIV.

«Я не хочу, чтобы меня или моих следователей обвиняли в политическом преследовании, в 90 процентах случаев здесь нет преступления», - отмечает Корецкий.

Напомним, против Порошенко открыты 23 дела, четыре из них недавно закрыли.