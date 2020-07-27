США по требованию Китая закрыли свое консульство в Чэнду
Со здания учреждения сняли табличку, а флаг США приспустили.
Соединенные Штаты Америки передали правительству Китая здание генерального консульства США в городе Чэнду на юго-западе КНР после его официального закрытия.
Об этом сообщает BBC.
"Американский дипломатический штат покинул консульство США в китайском городе Чэнду после того, как завершился 72-часовой дедлайн", - говорится в сообщении.
Перед тем, как это произошло, со здания учреждения сняли табличку, а флаг США приспустили.
Напомним, 21 июля Вашингтон призвал Пекин закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Со своей стороны МИД Китая в тот же день отметил, что Пекин требует от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду - американской стороне тоже было отведено 72 часа.
Отношения между США и КНР особенно обострились в результате пандемии коронавируса. Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке COVID-19. 23 мая Штаты ввели санкции против ряда китайских организаций, а в июле глава ФБР назвал КНР главной угрозой для Соединенных Штатов Америки.