КИУ назвал депутатов, которые игнорировали голосования Рады в июле

В 100% голосований принял участие только один нардеп.

КИУ назвал депутатов, которые игнорировали голосования Рады в июле
Фото: Анна Стешенко

Комитет избирателей Украиниы проанализировал участие депутатов парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в июле 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Антилидерами по участию в голосованиях стали депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь". За месяц депутаты ОПЗЖ приняли участие лишь в 53% голосований, то есть пропустили каждое второе голосование.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июле, - Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие в 0,32% голосований), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабинович (1%), Вадим Столар (1%), Юрий Бойко (3%), Сергей Левочкин (4%), Юлия Левочкина (5%), Александр Фельдман (8%), Игорь Абрамович (9%). В общем девять народных депутатов ОПЗЖ пропустили 90% голосований.

Также низкие показатели у депутатов группы "За будущее". В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований.

Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 71% голосований, депутаты "Голоса" - в 72%. Повыше результаты у депутатов "Европейской солидарности" - 74% и группы "Доверие" - 75%.

"Слуги народа" приняли участие в 85% голосований. Однако отдельные депутаты монобольшинства пропустили значительное количество голосований. В частности, Александр Дубинский принял участие лишь в 5% голосований, Игорь Фрис - в 11%, Анастасия Ляшенко - в 29%, Сергей Нагорняк - в 30%, Ольга Василевская-Смаглюк - в 32%.

Как и в июне, в июле только один народный депутат принял участие в 100% голосований Рады –это Александр Бакумов.

Всего в июле состоялось 634 голосования, что является самым высоким показателем за последние месяцы. Депутаты приняли изменения в Избирательный кодекс, назначили очередные местные выборы, избрали нового председателя Национального банка и изменили количество районов.

Напомним, в июне состоялось 391 голосования Рады. В течение месяца депутаты приняли так называемый закон "О ворах в законе", назначили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и не поддержали Программу деятельности Кабинета министров.

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