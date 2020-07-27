В центре Киева планируют построить мечеть, - посол Турции

Сейчас идет обсуждение ее дизайна.

В центре Киева планируют построить мечеть, - посол Турции
Архивне фото
Фото: Сергей Нужненко

Продолжается обсуждение дизайна мечети, строительство которой планируется в Киеве, а вопрос места ее возведения в большей степени решен.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары вынуждены были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощью Украине и ее мусульманском сообществу - построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - сказал Гюльдере.

Он добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и виду", - подчеркнул посол.

По его словам, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.

"Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения, и затем станет известно, где она будет. Но я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", - сообщил дипломат.

В прошлом году Крымскотатарская община заявила о планах построить в Киеве самую большую мечеть в Украине. Отмечалось, что проект сооружения и бюджет уже готовы.

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