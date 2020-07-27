В правительстве исключили возможность сотрудничества с Россией в ОПК

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский исключил возможность какого-либо сотрудничества с Россией в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с РоSSийской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле, я еще в 1990-х об этом говорил, потому что у РоSSии была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества. Они оставляли именно такие моменты, которые им трудно было компенсировать, нуждающиеся в миллиардных вложениях. Такие как "Мотор Сич". Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное исключение украинских предприятий из кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война", - сказал Уруский.

Он считает, что в Украине еще с 2014 года в рамках реформирования ОПК нужно было начинать программу импортозамещения.

"Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Свет на одной стране клином не сошелся", - сказал он.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал. Журналисты сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозили контрабандой, их качество не проверяли, поэтому иногда в Украину якобы попадал обычный лом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому".