Командующий ООС издал приказ о прекращении огня на Донбассе

"Приказ соответствует мерам, которые были определены ТКГ.

Командующий ООС издал приказ о прекращении огня на Донбассе
Владимир Кравченко
Фото: armyinform.com.ua

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко издал приказ о прекращении огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование ООС подтверждает, что этот приказ о прекращении огня соответствует действительным мерам, которые были определены ТКГ и вступили в силу с 00:01 часов 27 июля 2020 года.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Режим прекращения огня подразумевает, в частности, запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирия.

Новое перемирие также обсудили по телефону президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

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