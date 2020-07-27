Из-за захвата Комарницким киевской организации “Батькивщины” из партии начался исход старых кадров
Глава оболонской ячейки партии “ВО “Батькивщина”, депутат Киевсовета Ольга Веремеенко написала заявление о выходе из партии. Она заявляет, что решение было вынужденным, так как киевская партийная организация окончательно взята под контроль строительным лобби столицы. В открытых источниках утверждают, что теперь эта партийная ячейка контролируется “смотрящий” за Киевом Денисом Комарницким и сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким.
Об этом
Ольга Веремеенко опубликовала свое
“Почему я так поступаю? Ответ очень прост – Киевская партийная организация “ВО “Батькивщины” окончательно взята под контроль строительным лобби Киева. Я не для того столько времени, сил и ресурсов положила на благо общего результата, чтобы теперь отстаивать интересы застройщиков. Я не могу действовать в ущерб громаде Киева. Я не могу беспрекословно и молча голосовать так, как скажет новоявленное руководство Киевской партийной организации “ВО “Батькивщины””, – заявила депутат.
В комментариях Ольгу Веремеенко поддержали другие представители киевской “Батькивщины”, а некоторые сообщили, что также вышли из партии по той же причине.
“Держитесь, я тоже вышла из партии 6 июля. Больно, но терпеть “пришельцев Нестора” не имела сил и желания”, – написала Татьяна Парчук.
Отметим, в публикации Telegram-канала ЗЕландия назвали ряд лиц, которые, по их мнению, сегодня контролируют столичную организацию партии “ВО “Батькивщина”.
“Глава Оболонской районной организации “Батькивщины” вышла из партии, публично заявив о том, о чем мы писали ранее – городская ячейка партии Тимошенко захвачена застройщиками из “молодой команды” – Денисом Комарницким, Степаном Черновецким и другими”, – сообщил ТГ-канал.
Напомним, ранее журналист Денис Бигус в своем
Фото: Фейсбук Ольги Веремеенко