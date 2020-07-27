Из-за захвата Комарницким киевской организации “Батькивщины” из партии начался исход старых кадров

Глава оболонской ячейки партии “ВО “Батькивщина”, депутат Киевсовета Ольга Веремеенко написала заявление о выходе из партии. Она заявляет, что решение было вынужденным, так как киевская партийная организация окончательно взята под контроль строительным лобби столицы. В открытых источниках утверждают, что теперь эта партийная ячейка контролируется “смотрящий” за Киевом Денисом Комарницким и сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким.

Об этом KV стало известно из публикации в Фейсбук главы оболонской ячейки партии, депутата Киевсовета Ольги Веремеенко и сообщения Telegram-канала ЗЕландия.

Ольга Веремеенко опубликовала свое заявление о выходе из партии и отметила, что она почти 20 лет состоит в партии “ВО “Батькивщина” и для нее решение о выходе стало вынужденным.

“Почему я так поступаю? Ответ очень прост – Киевская партийная организация “ВО “Батькивщины” окончательно взята под контроль строительным лобби Киева . Я не для того столько времени, сил и ресурсов положила на благо общего результата, чтобы теперь отстаивать интересы застройщиков. Я не могу действовать в ущерб громаде Киева . Я не могу беспрекословно и молча голосовать так, как скажет новоявленное руководство Киевской партийной организации “ВО “Батькивщины””, – заявила депутат.

В комментариях Ольгу Веремеенко поддержали другие представители киевской “Батькивщины”, а некоторые сообщили, что также вышли из партии по той же причине.

“Держитесь, я тоже вышла из партии 6 июля. Больно, но терпеть “пришельцев Нестора” не имела сил и желания”, – написала Татьяна Парчук.

Отметим, в публикации Telegram-канала ЗЕландия назвали ряд лиц, которые, по их мнению, сегодня контролируют столичную организацию партии “ВО “Батькивщина”.

“Глава Оболонской районной организации “Батькивщины” вышла из партии, публично заявив о том, о чем мы писали ранее – городская ячейка партии Тимошенко захвачена застройщиками из “молодой команды” – Денисом Комарницким, Степаном Черновецким и другими”, – сообщил ТГ-канал.

Напомним, ранее журналист Денис Бигус в своем сюжете о махинациях Дениса Комарницкого среди прочего рассказал о его связях с вероятным кандидатом в мэры Киева от “Батькивщины” Виталием Нестором. Его жена фигурирует в "понятийных" соглашений из компьютера Комарницкого, а сам Нестор связан с совладелицей компании “Столица Групп” Владой Молчановой – также, согласно расследованию, тесно связанной с Комарницким.

Фото: Фейсбук Ольги Веремеенко