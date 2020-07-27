В Беларуси экс-начальника охраны Лукашенко осудили на 12 лет

Верховный суд Беларуси 27 июля приговорил к 12 годам лишения свободы Андрея Втюрина - бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности и экс-начальника охраны президента Беларуси Александра Лукашенко.

Втюрина, который был арестован в апреле 2019 года, признали виновным во взяточничестве, передает Радио Свобода.

По данным следствия, он получил 183 тысячи долларов от двух граждан РоSSии - представителей компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева и Виталия Горбачева. Еще 9 тысяч долларов он получил от директора "ТТ-Связьком" Владимира Томченко, говорится в материалах дела.

Сам Втюрин частично признал свою вину, однако утверждал, что брал деньги у своего друга Горбачева по договору займа.

По этому же делу или обвинениям, связанным с делом Втюрина, вынесли приговоры нескольким бизнесменам и менеджерам телекоммуникационных компаний и банков. Так, бывшего гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова приговорили к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. РоSSиян Казанцева и Горбачева приговорили к 2 годам лишения свободы каждого.

Андрей Втюрин - уроженец РоSSии. Почти 20 лет он проработал в службе безопасности президента Беларуси, 7 лет возглавлял эту спецслужбу, занимающуюся охраной Александра Лукашенко. Белорусские СМИ причисляли его к "ближнему кругу" Лукашенко и даже включали в десятку самых влиятельных белорусов.

Некоторые комментаторы после ареста Втюрина утверждали, что настоящей причиной дела против него стали его "связи с Москвой" на фоне нынешнего обострения отношений между Россией и Беларусью. На суде, однако, политические вопросы не поднимались.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Его основные соперники не допущены к выборам, нескольких из них арестовали. В стране проходят акции протеста - как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и журналистов, освещающих протесты, задерживают.

25 июля оппоненту Лукашенко на выборах Виктору Бабарико предъявлены обвинения во взяточничестве. Ранее его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Поэтому бывшему банкиру Виктору Бабарико отказали в регистрации на выборах президента Беларуси.