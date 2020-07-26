Украинские воины получили вознаграждение за уничтоженную технику оккупантов

Названа сумма премий военным за захваченную технику и успешное выполнение боевой задачи.

Украинские воины получили вознаграждение за уничтоженную технику оккупантов
Фото: Минобороны

По данным Министерства обороны украинские воины с начала 2019-го и по состоянию на июль 2020-го получили 1,9 гривен за уничтожение роSSийской техники. Всего было ликвидировано 76 единиц военной техники оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства оборони Украины.

Как говорится в сообщении, за период 2019-20 годов вооруженные формирования РоSSийской Федерации подверглись многочисленным потерям по количеству БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и др.

"За успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в размере 6,3 гривен (из них 2,5 в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 млн гривен (из них 12,9 млн в 2020 году) ", - говорится на сайте министерства.

Отметим, вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

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