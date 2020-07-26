Украинские воины будут соблюдать перемирие, которое начнет действовать с 27 июля

При этом Вооруженные Силы готовы дать отпор в случае нарушения договоренностей.

Министерство обороны Украины выступило с заявлением относительно договоренностей о режиме тишины. В ней отмечено, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, что зафиксированного при участии представителей ОБСЕ .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вооруженные Силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.

"Вместе с тем меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - говорится в заявлении.

При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральный штаб создал соответствующие дополнительные резервы.

В ведомстве отметили, что в эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины.