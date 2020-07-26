Украинские воины будут соблюдать перемирие, которое начнет действовать с 27 июля
При этом Вооруженные Силы готовы дать отпор в случае нарушения договоренностей.
Министерство обороны Украины выступило с заявлением относительно договоренностей о режиме тишины. В ней отмечено, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, что зафиксированного при участии представителей ОБСЕ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Вооруженные Силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.
"Вместе с тем меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - говорится в заявлении.
При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральный штаб создал соответствующие дополнительные резервы.
В ведомстве отметили, что в эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины.
Напомним, 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, РоSSия, ОБСЕ), на котором стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.