В Зайцевом из-за обстрелов вспыхнуло поле

По словам очевидцев, огонь перекинулся на дома.

В Зайцевом из-за обстрелов вспыхнуло поле
Фото: svt.se

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Донбас.Реалии".

По свидетельствам очевидцев, горит не менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военных Вооруженных Сил Украины.

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре.

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Общественному радио" сообщила, что спасателям поступили три вызова о возгорании: в 12:20, 13:01 и 15:10. Первые два пожара уже ликвидировали, последний по состоянию на пять часов вечера локализовали.

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