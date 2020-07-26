Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирия.

Об этом идет речь в его заявлении накануне 27 июля, когда начинается новая попытка полного и всеобьемлющего прекращения огня на линии размежевания на Донбассе.

Он сказал, что перемирие не лишает украинских военных права на ответ в случае нарушения противником договоренностей.

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и обьединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные Сили Украины всегда будут верны присяге украинскому народу, и надеюсь, что нынешняя самая масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше ради достижения долгожданного мира" - заявил Хомчак.

Напомним, что с 00:01 27 июля начинается новая попытка полного и всеобьемлющего прекращения огня на линии размежевания. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально откомандированные украинские военнослужащие..