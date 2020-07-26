Фюрер РФ анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами

Президент РоSSии Владимир Путин анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами. По его словам, это оружие является уникальным и не имеет аналогов в мире.

Речь Путина, в которой он сказал об этом, опубликована на сайте Кремля.

"Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно возрастает. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов разных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях РоSSии [и оккупированного Крыма] были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого применения передовых цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, которые не имеют аналогов в мире, беспилотных подводных апппаратов, за счет самых эффективных способов обороны", - сказал Путин.

На сайте Министерства обороны РоSSии сообщается, что речь идет, в частности, о гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон".

Ракеты находятся на финальной стадии испытаний. Их уже запускали с фрегата "Адмирал Горшков". Эти испытания подтвердили "уникальные тактико-технические характеристики" ракет в дальности и точности, а также гиперзвуковую скорость их полета.

В послании к роSSийскому парламенту в феврале 2019 года Путин говорил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности более тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Военно-морской флот РоSSии также проводит испытания первой атомной подводной лодки, которая будет носителем морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".