Фюрер РФ анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами

Комплекс "Циркон" якобы вышел на финальную стадию испытаний.

Путин анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами. По его словам, это оружие является уникальным и не имеет аналогов в мире.

Речь Путина, в которой он сказал об этом, опубликована на сайте Кремля.

"Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно возрастает. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов разных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях РоSSии [и оккупированного Крыма] были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого применения передовых цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, которые не имеют аналогов в мире, беспилотных подводных апппаратов, за счет самых эффективных способов обороны", - сказал Путин.

На сайте Министерства обороны РоSSии сообщается, что речь идет, в частности, о гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон".

Ракеты находятся на финальной стадии испытаний. Их уже запускали с фрегата "Адмирал Горшков". Эти испытания подтвердили "уникальные тактико-технические характеристики" ракет в дальности и точности, а также гиперзвуковую скорость их полета.

В послании к роSSийскому парламенту в феврале 2019 года Путин говорил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности более тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Военно-морской флот РоSSии также проводит испытания первой атомной подводной лодки, которая будет носителем морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе ПлохомЗахват автобуса в Луцке: что известно о террористе Максе Плохом
С понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - ЗеленскийС понедельника, 27 июля, на Донбассе перестанут стрелять, - Зеленский
Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики ЕвропыЛидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Кабмин создал новое министерствоКабмин создал новое министерство
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеряЛяшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеря
Фюрер РФ подписал конституционную реформу, которая позволит ему остаться у власти до 2036 годаФюрер РФ подписал конституционную реформу, которая позволит ему остаться у власти до 2036 года
Стефанчук анонсировал на осень законопроект об оппозицииСтефанчук анонсировал на осень законопроект об оппозиции
Степанов анонсировал ещё один отбор на главу НСЗУСтепанов анонсировал ещё один отбор на главу НСЗУ
Глава Киевской области пригрозил усилением карантина "в любой момент"Глава Киевской области пригрозил усилением карантина "в любой момент"
Степанов анонсировал повышение зарплаты медикам с 1 сентябряСтепанов анонсировал повышение зарплаты медикам с 1 сентября
В Офисе президента анонсировали либерализацию визового режимаВ Офисе президента анонсировали либерализацию визового режима
Присоединение Прибалтики к СССР фюрер РФ назвал законнымПрисоединение Прибалтики к СССР фюрер РФ назвал законным
Кремль отменил режим удаленной работы для всех сотрудников, кроме фюрера РФКремль отменил режим удаленной работы для всех сотрудников, кроме фюрера РФ
Наев анонсировал масштабные военные учения в конце летаНаев анонсировал масштабные военные учения в конце лета
Последние новости
Подгружаем последние новости