Фюрер РФ анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами
Комплекс "Циркон" якобы вышел на финальную стадию испытаний.
Президент РоSSии Владимир Путин анонсировал усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами. По его словам, это оружие является уникальным и не имеет аналогов в мире.
Речь Путина, в которой он сказал об этом, опубликована на сайте Кремля.
"Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно возрастает. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов разных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях РоSSии [и оккупированного Крыма] были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого применения передовых цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, которые не имеют аналогов в мире, беспилотных подводных апппаратов, за счет самых эффективных способов обороны", - сказал Путин.
На сайте Министерства обороны РоSSии сообщается, что речь идет, в частности, о гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон".
Ракеты находятся на финальной стадии испытаний. Их уже запускали с фрегата "Адмирал Горшков". Эти испытания подтвердили "уникальные тактико-технические характеристики" ракет в дальности и точности, а также гиперзвуковую скорость их полета.
В послании к роSSийскому парламенту в феврале 2019 года Путин говорил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности более тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).
Военно-морской флот РоSSии также проводит испытания первой атомной подводной лодки, которая будет носителем морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".