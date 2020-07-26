В КНДР зафиксировали первое официальное подозрение на коронавирус

Признание первого случая COVID-19 может быть завуалированной просьбой о помощи.

В КНДР зафиксировали первое официальное подозрение на коронавирус
Фото: globallookpress.com

В Северной Корее зафиксировали первое официальное подозрение на коронавирус. Болезнь якобы привез перебежчик, который вернулся в КНДР из Южной Кореи.

Как пишет Reuters, до сих пор в Северной Корее не было ни одного подтвержденного случая COVID-19. Правда, официальная статистика КНДР может врать.

Из-за угрозы коронавируса в приграничном городе Кесон ввели чрезвычайное положение и карантин. В государственных новостях КНДР сообщили, что лидер государства Ким Чен Ин созвал экстренное совещание Политбюро из-за "критической ситуации, при которой злобный вирус проник в страну".

По официальной версии, симптомы COVID-19 выявили у человека, который бежал в Южную Корею три года назад, а 19 июля незаконно возвратился через демаркационную линию. В сообщении государственного агентства KCNA не сказано, сделали ли этому человеку тест на коронавирус. "После нескольких медицинских проверок выделений верхних дыхательных органов и крови этого человека был получен неопределенный результат", поэтому пациента поместили под карантин. Начат поиск контактных лиц.

Reuters указывает, что это сообщение является очень важным, поскольку оно может быть завуалированной просьбой о помощи.

"Признание случая - поворотный момент для Северной Кореи. Это может быть обращением к миру за помощью. Возможно, за гуманитарной помощью", - сказал в комментарии агентству профессор Чу Чже Ву из корейского университета Кьонхи.

Напомним, что в Северной Корее коронавирусом заразились около 14 тысяч людей. Большая часть из них уже вылечилась, сейчас болеет меньше тысячи.

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