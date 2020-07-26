"Слуга народа" собралась провести сьезд 21 августа

Правящая партия назовет своих кандидатов на местные выборы.

"Слуга народа" собралась провести сьезд 21 августа
Фото: Макс Требухов

Политическая партия "Слуга народу" проведет сьезд 21 августа. На нем будут представлены кандидаты на выборы мэров областных центров, а также на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Об этом сообщила главный спикер партии, народный депутат Евгения Кравчук.

"Наша дружная профессиональная команда стает все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском сьезде партии «Слуга Народу» в Киеве надеемся увидеть команды наших областных ячеек вместе с кандидатами на должности глав областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - написала она в Фейсбуке.

Предыдущие сьезды "Слуги народа" состоялись 10 ноября 2019 года и 15 февраля 2020 года.

Напомним, что 25 октября в Украине состоятся очередные местные выборы, где будут избирать мэров и депутатов местных советов. Также в этот день избиратели округа №208 в Черниговской области должны будут выбрать нового депутата Верховной Рады вместо Валерия Давиденко, который погиб от огнестрельного ранения в мае.

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