"Слуга народа" собралась провести сьезд 21 августа
Правящая партия назовет своих кандидатов на местные выборы.
Политическая партия "Слуга народу" проведет сьезд 21 августа. На нем будут представлены кандидаты на выборы мэров областных центров, а также на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.
Об этом сообщила главный спикер партии, народный депутат Евгения Кравчук.
"Наша дружная профессиональная команда стает все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском сьезде партии «Слуга Народу» в Киеве надеемся увидеть команды наших областных ячеек вместе с кандидатами на должности глав областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - написала она в Фейсбуке.
Предыдущие сьезды "Слуги народа" состоялись 10 ноября 2019 года и 15 февраля 2020 года.
Напомним, что 25 октября в Украине состоятся очередные местные выборы, где будут избирать мэров и депутатов местных советов. Также в этот день избиратели округа №208 в Черниговской области должны будут выбрать нового депутата Верховной Рады вместо Валерия Давиденко, который погиб от огнестрельного ранения в мае.