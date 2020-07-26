Оккупационные войска на Донбассе получили приказ о перемирии

Очередная попытка прекратить боевые действия начнется 27 июля.

?Оккупационные войска на Донбассе получили приказ о перемирии
Фото: news.dn.ua

РоSSийские оккупационные войска на Донбассе - так называемая "народная милиция ДНР и ЛНР" - получили приказ о перемирии с 27 июля.

Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

Оккупационным войскам запрещается использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие. Приказ отдан на уровне управления "Народной милиции".

Контроль за соблюдением достигнутых договоренностей возложен на командиров подразделений. Боевикам, которые нарушат режим прекращения огня, якобы угрожает дисциплинарная ответственность.

Напомним, что с 00:01 27 июля начинается новая попытка полного и всеобьемлющего прекращения огня на линии размежевания. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально откомандированные украинские военнослужащие.

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