Штаб “Слуги народа” в Киеве на местных выборах возглавит глава партии Александр Корниенко

На предстоящих местных выборах штабом партии “Слуга народа” в Киеве будет руководить председатель партии Александр Корниенко (на фото). На местных выборах будет работать тот же штаб партии "Слуга народа", который работал и на всеукраинских выборах.

Об этом KV стало известно из сообщения издания vesti.ua.

Кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала в интервью изданию, что на предстоящих местных выборах будет работать тот же избирательный штаб партии, который работал и на всеукраинских выборах.

Она также сообщила, что возглавит штаб председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко .

"Это очень умный человек. Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве . Александр Дубинский – за выборы в Киевской области. Я очень рассчитываю на Дубинского. Если он не будет мне мешать, это уже очень поможет. Он имеет огромную аудиторию и будет очень полезен и партии, и фракции, и мне", – заявила Ирина Верещук в интервью.

Напомним, праймериз за право баллотироваться в мэры Киева от партии "Слуга народа" выиграла парламентарий, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук (на фото). На ее кандидатуре настаивал президент Владимир Зеленский и Верещук набрала в два раза больше голосов, чем Александр Дубинский.