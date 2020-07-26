Кличко поймал двух графитчиков и устроил им "воспитательную беседу"

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 июля поймал на горячем двух графитчиков, которые рисовали на стене одного из домов на Стрелецкой улице.

Об этом он рассказал в своем Фейсбуке.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева . Посмотрел, как красиво обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которые тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И тут на улице Стрелецкой попал на двух ребят, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции", - написал Кличко.

Графитчики представились Кличко как Артем и Ярослав (последнему Кличко руками снял маску). Что именно рисовали парни, из видео не совсем понятно. Слева на доме находится расистская надпись White lives matter, а справа от него - изображение Венеры Милосской.

Напомним, летом 2018 року группа графитчиков ранила камнем пассажира городской электрички. Это случилось, когда они принудительно остановили поезд и разрисовывали его вагоны.