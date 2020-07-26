Кличко поймал двух графитчиков и устроил им "воспитательную беседу"

Одного парня передали полиции.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 25 июля поймал на горячем двух графитчиков, которые рисовали на стене одного из домов на Стрелецкой улице.

Об этом он рассказал в своем Фейсбуке.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как красиво обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которые тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И тут на улице Стрелецкой попал на двух ребят, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции", - написал Кличко.

Графитчики представились Кличко как Артем и Ярослав (последнему Кличко руками снял маску). Что именно рисовали парни, из видео не совсем понятно. Слева на доме находится расистская надпись White lives matter, а справа от него - изображение Венеры Милосской.

Напомним, летом 2018 року группа графитчиков ранила камнем пассажира городской электрички. Это случилось, когда они принудительно остановили поезд и разрисовывали его вагоны.

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